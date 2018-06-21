Сенсационная находка: в Туве раскопали 2200-летнюю мумию - ВИДЕО

Археологи петербургского Института истории материальной культуры обнаружили в Туве уникальную мумию. Она находилась внутри "каменного ящика", найденного в захоронении Терезин, что в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Института. Возраст тела превышает две тысячи лет: примерно 1 век до нашей эры, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Ученые добавляют, что, по предварительным оценкам, мумия в отличном состоянии: могли сохраниться мягкие ткани, кожа и одежда.

Новая находка может соперничать по значимости с алтайской принцессой Укокой, найденной в 1993 году в могильнике Ак-Алаха. Вокруг нее, кстати, уже не первый год кипят споры. Коренные жители Республики требуют захоронить тело женщины. В 2016 году они даже обратились в Горно-алтайский городской суд. Но безуспешно.

Ученые, в свою очередь, настаивают на сохранении принцессы. Она имеет огромную ценность для науки. Например, в начале прошлого года российские исследователи обнаружили у нее несколько тяжелых заболеваний, которые помогли лучше понять условия жизни в то время.

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