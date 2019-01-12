Почему люди толстеют после отказа от курения

Отказ от сигарет часто приводит к очень сильному набору веса благодаря тому, что никотин и другие компоненты табачного дыма подавляют синтез гормона грелина, отвечающего за чувство аппетита. Об этом рассказали греческие ученые, передает Day.Az со ссылкой на Mixnews.

"Небольшое исследование, которое мы провели, указывает на то, что курение крайне сильно влияет на энергобаланс тела, что может вызываться изменениями в уровне грелина в организме. Нам необходимо провести повторные исследования на более крупных группах участников и понять, как мы можем подавить рост веса тела после отказа от курения для того, чтобы помочь людям активнее избавляться от этой привычки и реже возвращаться к табаку", - заявила Константина Захари из университета Афин (Греция).

Многие люди, которые пытаются бросить курить, часто сталкиваются с проблемой набора веса - в среднем бывшие курильщики набирают по 5-10 "лишних" килограммов за первые пять лет жизни после отказа от табака.

Это, как рассказывают ученые, заставляет многих людей, и особенно женщин, вообще не пытаться бросить курить или, наоборот, начинать курить ради того, чтобы похудеть.

Захари и ее коллеги нашли потенциальную причину набора веса и механизм подавления этого неприятного побочного эффекта, изучая содержимое образцов крови у 14 добровольцев, согласившихся временно бросить курить на один день.

Как показали эксперименты, курение действительно сильно уменьшает аппетит. По словам Захари, дальнейшее изучение этого процесса может помочь ученым понять, как можно предотвратить повышение в уровне грелина после отказа от табака и как сделать отказ от курения наиболее комфортным и безболезненным для бывших курильщиков.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook