Названы лучшие отели мира 2019 года - ФОТО

Январь отличный месяц, чтобы начать планировать или хотя бы мечтать о путешествиях. Если вы уже этим занялись, то список победителей премии Travellers' Choice awards от TripAdvisor как раз кстати. Премия проводится 17-й год подряд и отмечает достойные отели по всему миру разных категорий, включая люксовые, отели с лучшим обслуживанием, мини-гостиницы, романтические, семейные и отели "все включено".

Как передает Day.Az со ссылкой на bigpikcha.ru, в этом году рейтинг был составлен на основе миллионов отзывов и оценок, собранных TripAdvisor за прошедший год. Во внимание было принято как качество, так и количество отзывов, а каждый победитель категории обязательно отличается превосходным и качественным обслуживанием.

Лучший отель категории "все включено" - The Grand Reserve at Paradisus Palma Real, Доминиканская Республика.

Лучший отель на пляже - Silversands, Гренада.

Лучший бутик-отель - The Siren Hotel, Детройт.

Лучший отель для бизнеса и удовольствия - The Murray, a Niccolo Hotel, Гонконг.

Отель с лучшим дизайном - The Rooms of Rome, Италия.

Лучший семейный отель - Hotel Xcaret, Плая-дель-Кармен, Мексика.



Лучший отдаленный отель - Sheldon Chalet, Аляска.

Отель с лучшей кухней - Heckfield Place, Великобритания.

Лучший отель для наслаждения природой - andBeyond Vira Vira, Чили.



Лучший люксовый отель - Four Seasons Resort Seychelles, Сейшелы.

Отель с лучшим бассейном - The Setai Tel Aviv, Израиль.

Лучший романтический отель - Capella Ubud, Бали.



Лучший сафари лодж (отель, находящийся на территории сафари) - Shipwreck Lodge, Намибия.

Лучший отель для оздоровления - The Retreat at Blue Lagoon, Исландия.

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