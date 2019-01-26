Названы лучшие отели мира 2019 года - ФОТО
Январь отличный месяц, чтобы начать планировать или хотя бы мечтать о путешествиях. Если вы уже этим занялись, то список победителей премии Travellers' Choice awards от TripAdvisor как раз кстати. Премия проводится 17-й год подряд и отмечает достойные отели по всему миру разных категорий, включая люксовые, отели с лучшим обслуживанием, мини-гостиницы, романтические, семейные и отели "все включено".
Как передает Day.Az со ссылкой на bigpikcha.ru, в этом году рейтинг был составлен на основе миллионов отзывов и оценок, собранных TripAdvisor за прошедший год. Во внимание было принято как качество, так и количество отзывов, а каждый победитель категории обязательно отличается превосходным и качественным обслуживанием.
Лучший отель категории "все включено" - The Grand Reserve at Paradisus Palma Real, Доминиканская Республика.
Лучший отель на пляже - Silversands, Гренада.
Лучший бутик-отель - The Siren Hotel, Детройт.
Лучший отель для бизнеса и удовольствия - The Murray, a Niccolo Hotel, Гонконг.
Отель с лучшим дизайном - The Rooms of Rome, Италия.
Лучший семейный отель - Hotel Xcaret, Плая-дель-Кармен, Мексика.
Лучший отдаленный отель - Sheldon Chalet, Аляска.
Отель с лучшей кухней - Heckfield Place, Великобритания.
Лучший отель для наслаждения природой - andBeyond Vira Vira, Чили.
Лучший люксовый отель - Four Seasons Resort Seychelles, Сейшелы.
Отель с лучшим бассейном - The Setai Tel Aviv, Израиль.
Лучший романтический отель - Capella Ubud, Бали.
Лучший сафари лодж (отель, находящийся на территории сафари) - Shipwreck Lodge, Намибия.
Лучший отель для оздоровления - The Retreat at Blue Lagoon, Исландия.
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