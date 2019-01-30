Пользователей сети покорил кот, спящий в горшке - ВИДЕО

Видео с котом по имени Джек набирает популярность - в ролике на YouTube рыжий питомец залез в горшок с цветком и отказывается его покидать. Несмотря на уговоры хозяев, Джек продолжает лежать среди земли и листьев, восхищая интернет-аудиторию, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

У кота Джека немного любимых мест для сна. К несчастью, одно из таких излюбленных мест - вершина нашего цветка, - гласит подпись к видео.

Пользователи сети, известные своей любовью к кошачьим, отреагировали незамедлительно.

- Какое милое растение.

- Самый крутой кот в округе.

- Такое растение и я бы прикупил.

- От Джека ничего другого и не ожидал, он знает, что выглядит круто.

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