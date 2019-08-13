Пользователей Сети изумили звуки, которые способны издавать гепарды. Оказалось, что эти животные могут мяукать, как кошки, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Ролик с мяукающим гепардом разместил в Twitter пользователь Justin E. Ray.

"Не могу поверить. Я только что узнал, что гепарды не рычат, а мяукают, как кошки", - написал перепостивший видео юзер под ником Shafeeq.

Комментаторы удивились "настоящему" голосу гепарда и отметили, что видео очень милое. Оригинальный ролик уже набрал 274 тысячи отметок "мне нравится" и 94 тысячи репостов.

Ранее в Сети появилось видео с дракой леопардов, которые не поделили пойманного кабана-бородавочника. Пока хищники выясняли отношения, добыче удалось сбежать.

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