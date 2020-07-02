Day.Az cо ссылкой на bazaar.ru представляет 6 привычек, которые мешают спать:

Не разговаривайте по телефону перед сном

Даже недолгий разговор ухудшает качество сна и мешает организму погрузиться в фазу глубокого сна, во время которого восстанавливается энергия и перерабатывается информация, полученная за день.

Проветривайте комнату

Духота и спертый воздух нарушают фазу быстрого сна и делают сон беспокойным. Оптимальная температура в комнате - 19−20 градусов. Перед сном температура тела снижается, а жаркий воздух в комнате действует, напротив, как стимулятор: заставляет сердце биться чаще и мешает спать.

Откажитесь от ужина перед сном

После плотного ужина организму придется долго переваривать пищу, что потревожит сон, поэтому рекомендуется есть не позднее чем за 3 часа до сна. Если вы испытываете сильный голод, замените полноценный прием пищи легким перекусом.

Отложите гаджеты за час до сна

Привычка полистать ленту Instagram вечером возбуждает нервную систему, а излучение голубого спектра от смартфонов снижает выработку мелатонина - гормона, который облегчает засыпание. Мозг воспринимает свечение экрана как дневной свет. Отказ от гаджетов способствует полноценному и здоровому сну.

Не пейте кофе и чай на ночь

Казалось бы, чашка горячего чая вечером способна успокоить и помочь быстрее заснуть, но это не так. Чай приводит мозг и нервную систему в состояние возбуждения, сон становится не таким крепким - и человек мучается от бессонницы. Если вы не можете отказаться от вечернего чаепития, замените черный и зеленый чай травяными настойками, например ромашковой или мятной. Они обладают лечебными свойствами и помогают организму расслабиться.

Установите график сна

Привычка ложиться спать в одно и то же время нормализует синтез мелатонина. При постоянном изменении режима сна выработка мелатонина нарушается и возникают проблемы с циркадным ритмом, который регулирует обновление клеток и уровень гормонов.