Датчики марсохода Perseverance пострадали от камней из-за сильного ветра

Датчик ветра марсохода NASA Perseverance поврежден камнями из-за ветра, скорость которого оказалось выше ожидаемой. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Это произошло на 198-й день миссии марсохода NASA. На устройстве были повреждены датчики, входящие в систему измерения погодных условий MEDA и измеряющие скорость и направление ветра. Пока Perseverance все еще может отслеживать ветер, но с пониженной чувствительностью.

"Прямо сейчас датчик имеет гораздо меньше возможностей. Команда сейчас работает над тем, чтобы удаленно перестроить процедуру анализа ветра. Это должно помочь снимать более точные показания", - объяснил главный исследователь MEDA Родригес Манфреди.

Perseverance приземлился на Марс 18 февраля 2021 года. Марсоход исследует древнюю речную дельту, которая, возможно, была богата микробами миллиарды лет назад.

Помимо измерения ветра, погоды и состава горных пород, марсоход собирает материал для возвращения на Землю в 2030-х годах.

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