Разработан новый метод хранения водорода

Ученые разработали новый метод транспортировки и хранения водорода. Статья об этом опубликована в ACS Central Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Водород является самым эффективным и экологичным горючим для двигателей внутреннего сгорания и ракет. Его главный минус - чрезвычайно низкая плотность и горючесть, и потому для его хранения требуются большие сложные резервуары. В связи с этим ученые ищут способ связать его с каким-то другим веществом.

Теперь ученые из Института катализа имени Лейбница разработали метод хранения и выделения чистого водорода, который не требует драгоценных катализаторов вроде платины. Он использует бикарбонатные и карбонатные соли, а также марганец, более доступный металлический катализатор. Исследователи обнаружили, что преобразование бикарбонатов в смеси с водородом в формиаты (соли муравьиной кислоты) и наоборот было наиболее эффективным с использованием солей калия, катализатором на основе марганца и аминокислоты лизин. После пяти циклов хранения-выделения в системе был получен водород с высоким выходом (80%) и чистотой (99%). Ученые также показали, что карбонатные соли и глутаминовая кислота могут быть частью многоразовой системы хранения и выделения с выходом водорода до 94%.

Авторы надеются, что их технология позволит создавать крупномасштабные хранилища водорода.