Интересный способ для транспортировки образцов крови в Великобритании

В Великобритании впервые для транспортировки биоматериалов был применен беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Как передает Day.Az, об этом пишет газета The Times.

Как отмечает издание, благодаря беспилотнику образец крови был доставлен за две минуты, в то время как транспортировка биоматериала традиционным способом - при помощи автомобиля - заняла бы по меньшей мере полчаса.

Доставка крови с использованием дронов будет осуществляться в Лондоне в тестовом режиме: беспилотники будут перемещаться между двух больниц, доставляя биоматериалы для пациентов с повышенным риском кровотечений.