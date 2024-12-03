Ученые нашли новое объяснение загадке происхождения лун Марса

Американские ученые из Исследовательского центра Эймса NASA выяснили, что луны Марса Фобос и Деймос, вероятно, появились при разрушении крупного астероида, попавшего в гравитационное поле планеты. Статья опубликована в научном журнале Icarus, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Моделирование команды показало, что притяжение Марса разорвало космическую скалу на множество фрагментов, которые затем разбросало по различным орбитам. Более половины обломков затем покинули марсианскую систему, а оставшиеся со временем слиплись, образовав два небольших спутника.

Чтобы оценить, была ли такая цепочка событий правдоподобной, исследовательская группа изучила сотни различных симуляций близкого сближения, варьируя размер астероида, его вращение, скорость и расстояние при его максимальном сближении с планетой.

Ученые сообщили, что во многих сценариях достаточное количество фрагментов астероидов сохраняется и сталкивается на орбите, чтобы послужить сырьем для формирования лун.

Согласно альтернативным гипотезам, Фобос и Деймос были целыми астероидами, захваченными гравитацией Марса. Другое предположение допускает, что в Марс врезался гигантский объект, выбросив в космос достаточно обломков для создания лун. Это соотносится с теорией происхождения земной Луны.