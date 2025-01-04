https://news.day.az/unusual/1720516.html В Японии умерла старейшая жительница планеты Старейшая жительница Японии и самый пожилой человек в мире Томико Итоока умерла в возрасте 116 лет. Как передаетDay.Az, об этом сегодня сообщает агентство Kyodo. По его данным, Итоока умерла 29 декабря по естественным причинам.
В Японии умерла старейшая жительница планеты
Старейшая жительница Японии и самый пожилой человек в мире Томико Итоока умерла в возрасте 116 лет.
Как передаетDay.Az, об этом сегодня сообщает агентство Kyodo.
По его данным, Итоока умерла 29 декабря по естественным причинам. Титул старейшего человека в мире она получила в декабре 2023 года после смерти 116-летней Фуса Тацуми, также жительницы Японии.
Официально Книга рекордов Гиннесса присвоила ей статус старейшего человека в сентябре 2024 года. Теперь же старейшим в мире человеком стала 116-летняя жительница Бразилии Ина Канабарро Лукас.
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