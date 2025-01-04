В Японии умерла старейшая жительница планеты

Старейшая жительница Японии и самый пожилой человек в мире Томико Итоока умерла в возрасте 116 лет.

Как передаетDay.Az, об этом сегодня сообщает агентство Kyodo.

По его данным, Итоока умерла 29 декабря по естественным причинам. Титул старейшего человека в мире она получила в декабре 2023 года после смерти 116-летней Фуса Тацуми, также жительницы Японии.

Официально Книга рекордов Гиннесса присвоила ей статус старейшего человека в сентябре 2024 года. Теперь же старейшим в мире человеком стала 116-летняя жительница Бразилии Ина Канабарро Лукас.