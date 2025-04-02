Ученые научились превращать токсичные «вечные химикаты» в ценный графен

Американские ученые из Университета Райса совершили прорыв в борьбе с пер- и полифторалкильными соединениями (ПФАС) - опасными веществами, известными как "вечные химикаты". Инновационный метод не просто устраняет до 99,98% этих загрязнителей, но и превращает их в графен. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Water (NatWater), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

ПФАС - синтетические соединения, которые не разрушаются в природе десятилетиями за счет связи между фтором и углеродом. Они накапливаются в окружающей среде и организме человека. С 1940-х годов ПФАС используют для производства посуды с антипригарным покрытием (тефлон), водоотталкивающей одежды, пожарной пены, упаковки фастфуда, косметики и так далее.

Последние открытия связывают ПФАС с развитием рака, бесплодием, ослаблением иммунитета и гормональными сбоями.

Новая технология использует так называемый флэш-джоулевый нагрев (FJH). Загрязненный активированный уголь смешивают с солями натрия/кальция и нагревают до 3000°C за 1 секунду. Прочные связи ПФАС разрушаются, образуя безопасные фторидные соли. Одновременно уголь превращается в графен - материал, применяемые в строительстве и производстве электроники.

По словам авторов разработки, метод актуален для очистки питьевой воды и промышленных стоков.