Выявлены следы изолированной цивилизации

Сахара не всегда была пустыней. Около 7 тысяч лет назад эта территория представляла собой зеленый регион с озерами, болотами и саваннами, где паслись стада и жили люди. Новое исследование, опубликованное в Nature, показало, что обитатели "зеленой Сахары" были частью уникальной и изолированной человеческой популяции, существовавшей в Северной Африке на протяжении тысячелетий, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Команда ученых из Института эволюционной антропологии Макса Планка и университета Сапиенца в Риме проанализировала ДНК двух женщин, захороненных в скальном укрытии Такаркори на юго-западе современной Ливии. Эти останки относятся к середине так называемого гумидного периода Сахары - времени, когда климат региона был благоприятным для жизни.

Генетический анализ показал, что женщины из Такаркори ближе всего к охотникам-собирателям, жившим на территории Марокко около 15 тысяч лет назад. Это указывает на существование в регионе устойчивой североафриканской линии, мало смешивавшейся с другими группами - как африканскими, так и ближневосточными.

Удивительно, что при почти полной изоляции в ДНК обнаружены слабые следы контактов с людьми из Леванта, включая неандертальские гены. Это значит, что обмен происходил, но в очень ограниченных масштабах. У южных популяций Африки неандертальской примеси почти нет, что подтверждает: Сахара была серьезным барьером для миграций.

Авторы отмечают, что именно природные особенности региона - болотистые участки, горы и водоемы - могли препятствовать активному переселению людей и тем самым способствовать формированию обособленных сообществ.