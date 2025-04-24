Дети каких родителей хуже успевают по математике
Итальянские ученые из университетов Болоньи, Триеста, Мачераты при участии британских коллег из Университета Лафборо выяснили, что дети родителей, которые испытывают стресс при решении математических задач, часто демонстрируют более слабые результаты в этом предмете. Однако, вопреки ожиданиям, сама тревожность не всегда передается от родителей детям. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Experimental Child Psychology (JECP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Команда на протяжении нескольких лет наблюдала за 126 детьми в возрасте от трех до восьми лет. Они обнаружили, что уже в дошкольном возрасте дети математически тревожных родителей отставали в освоении счетных навыков. Этот разрыв сохранялся и к моменту, когда детям исполнялось восемь лет.
Интересно, что школьное обучение не компенсировало это первоначальное отставание. Также исследование показало, что уровень образования родителей не объясняет различий в математических успехах детей. Это отличает математическую тревожность от общей тревожности, которая обычно передается от родителей детям более явно.
Эксперты подчеркивают, что родителям, которые переживают из-за математики, не стоит отчаиваться. Они могут помочь своим детям, даже если сами не уверены в своих математических способностях. Например, можно работать над собственными навыками с помощью специальных курсов или онлайн-ресурсов.
Важно создавать позитивную атмосферу вокруг математики: проявлять интерес к занятиям ребенка, обсуждать ошибки как естественную часть обучения, избегать негативных высказываний вроде "я тоже никогда не понимал математику". Даже простые беседы о том, как математика применяется в повседневной жизни, могут значительно повлиять на отношение ребенка к этому предмету.
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