Созданы живые татуировки для зданий, способные очищать воздух

Команда микробиологов под руководством Нины Гунде-Цимерман из Люблянского университета начала работу над проектом REMEDY - амбициозной инициативой по созданию "живых татуировок" на фасадах зданий. В рамках этого проекта планируется использовать специально подобранные микроорганизмы, которые будут жить в особых чернилах и наноситься на стены с помощью струйной печати. Уникальные покрытия смогут поглощать углекислый газ, очищать воздух от загрязнений и даже восстанавливать мелкие трещины в строительных материалах. Об этом сообщает Graz University of Technology (GUT), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи ищут устойчивые микробные сообщества, которые смогут прижиться на бетоне, дереве и металле. Ученые создают интерцарственные консорциумы - комбинации бактерий, грибов и других организмов, которые могут стабильно сосуществовать и выполнять полезные функции: от поглощения углекислого газа до восстановления фасадов.

"Мы хотим превратить мертвые стены в биологически активные поверхности, которые приносят пользу городу", - объяснила Кэрол Планшетт из Института механики жидкости и теплопередачи, участница проекта. - "Для этого была выбрана струйная печать, потому что она позволяет точно и быстро наносить чернила, но стандартные технологии не рассчитаны на живые частицы размером в несколько микрометров".

Вместе со словацким производителем Qres Technologies и австрийской компанией Tiger Coatings разрабатываются технические решения для адаптации печатных систем под "живые чернила".

Координатор проекта Анна Сандак из исследовательского института InnoRenew CoE подчеркивает, что REMEDY соединяет микробиологию, синтетическую биологию и архитектуру, прокладывая путь к интеллектуальным биоактивным материалам будущего. Успешная реализация проекта может открыть новую страницу в строительстве - с домами, которые дышат, защищаются и восстанавливаются самостоятельно.

"Мы стоим на пороге неизведанного. Использование эволюционирующих живых чернил в промышленной печати - настоящая научная авантюра. Но у нас есть все шансы сделать ее успешной", - уверена Кэрол Планшетт.