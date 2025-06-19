Ученые выяснили, почему растения стареют

Ученые из Осакского университета обнаружила, что мутация белка, усиливающего иммунную защиту растений от мучнистой росы, может одновременно ускорять их старение. Открытие сделано на примере резуховидки Таля (Arabidopsis thaliana) - широко используемой модели в растительной биологии. Работа опубликована в журнале Plant and Cell Physiology (PCP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как показало исследование, растения с мутантной формой белка Actin Depolymerizing Factor (ADF) желтеют быстрее, чем их дикие собратья, особенно со временем и в условиях недостатка света. Желтизна листьев является признаком старения.

"ADF-белки участвуют не только в старении листьев, но и в иммунных реакциях и контроле роста растений", - объяснил профессор Норико Инада, один из авторов работы.

Полученные данные позволяют предположить, что улучшение устойчивости растений к заболеваниям может идти вразрез с их способностью сохранять продолжительность жизни. Тем не менее, понимание роли ADF-белков может сыграть ключевую роль в аграрной науке.

"Если мы сможем точнее управлять функциями ADF, это поможет повысить урожайность и устойчивость сельского хозяйства в целом", - отметил Инада.

По мнению авторов, работа открывает перспективы для будущих разработок, направленных на сбалансированное улучшение защиты растений без ущерба для их долголетия.