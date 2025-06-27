Ученые предложили использовать ядерную энергию для полетов в дальний космос

Индийские исследователи представили проект, который может радикально изменить подход к освоению дальнего космоса. Они изучили возможности использования ядерного деления для питания двигателей космических аппаратов, направляющихся к дальним планетам - таким как Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Об этом ученые сообщили на конференции Planetary Science Conference (PSC), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи проанализировали различные виды ядерной тяги, включая радиоизотопную и делительную электрическую, рассмотрели концепты NASA, такие как реактор KRUSTY, а также провели сравнение с традиционными системами. По их выводам, ядерная энергетика открывает возможность доставки больших грузов, сокращения времени полета и работы в условиях, недоступных для солнечной энергии - например, на теневых сторонах планет.

Особое внимание в работе уделяется возможности изучения пояса Койпера - области за орбитой Нептуна на расстоянии от 30 до 50 астрономических единиц (расстояний от Земли до Солнца) от Солнца. Благодаря высокой энергоэффективности ядерных двигателей, такие расстояния становятся достижимыми.

Ведущий автор работы Малая Кумар Бисвал отметил, что подобные технологии могут стать ключевыми и для межзвездных полетов: "Миссии к Проксиме Центавра пока остаются мечтой, но только ядерная тяга может сделать ее осуществимой в обозримом будущем. Мы говорим о возможностях, которые в перспективе позволят собирать данные с ближайших экзопланет".

По мнению ученых, ядерные системы должны стать неотъемлемой частью будущих миссий. Они позволят не только сократить время в пути и увеличить полезную нагрузку, но и повысить надежность экспедиций. На базе этих разработок можно построить устойчивую космическую инфраструктуру для покорения как ближайших планет, так и внешних рубежей Солнечной системы.