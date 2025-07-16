Учёные обнаружили, что растения "общаются" при стрессе

Ученые из Тель-Авивского университета установили, что растения издают звуки, когда испытывают стресс, и что некоторые животные могут на них реагировать.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ВВС, исследование, опубликованное в журнале eLife, показало, что эти звуки, невидимые и неслышимые для человека, улавливаются насекомыми, летучими мышами и рядом млекопитающих.

В одном из экспериментов выяснилось, что самки моли избегали откладывания яиц на томатных растениях, которые были обезвожены и "кричали" от стресса. Это первый задокументированный случай, когда животное меняет свое поведение в ответ на звуки, исходящие от растения.

"Это первое в истории доказательство того, что животное реагирует на звук, производимый растением", - говорит профессор Йосси Йовель в интервью BBC.

Профессор Йовель, возглавляющий исследование, подчеркивает, что растения не обладают сознанием, а звуки возникают в результате физиологических изменений.

Ученые планируют продолжить изучение звуков, которые производят разные виды растений, и как они влияют на поведение животных.