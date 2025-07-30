Найден древнейший случай костных инфекций у динозавров

Швейцарские ученые из Цюрихского университета обнаружили древнейший известный пример костной инфекции среди динозавров. Болезнь поразила восьмиметрового платеозавра, жившего 220 млн лет назад на территории современного кантона Ааргау в Швейцарии. Исследование опубликовано в научном издании Swiss Journal of Palaeontology (SJP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При помощи современного промышленного томографа ученые обнаружили, что ящер страдал тяжелой формой остеомиелита - костной инфекции, сделавшей его правую переднюю конечность практически бесполезной.

Особенность находки в необычно обширной области поражения - инфекция охватила всю плечевую кость и лопатку, вызвав сращение костных тканей.

Исследование проводилось с использованием уникального промышленного томографа, способного сканировать объекты весом до тонны.

Эта находка имеет важное научное значение, демонстрируя, что динозавры, как и современные животные, страдали от хронических заболеваний. Кроме того, она позволяет лучше понять экологические условия позднего триаса, когда обширные грязевые равнины представляли смертельную опасность для крупных травоядных.