В Швеции состоялся уникальный спортивный забег

В шведском городке Гарпенберг состоялся уникальный спортивный забег, вошедший в историю как самый глубокий марафон в мире.

Как сообщает Day.Az, на старт в шахте, расположенной на 1302 метров ниже поверхности земли (1120 метров под уровнем моря), вышли около шестидесяти участников из разных стран в возрасте от 20 до 60 лет - в основном директора и сотрудники горнодобывающих компаний.

Среди них был известный 63-летний ультрамарафонец из Уэльса Рори Коулман, за плечами которого более тысячи марафонов. По его словам, бег в кромешной тьме и при температуре около 30 градусов стал внеземным и неповторимым опытом.

"Мы были на глубине, превышающей высоту трех Эйфелевых башень. Это невозможно представить, насколько глубоко ты находишься под землёй", - делится впечатлениями Коулман.

Инициатором проекта стал англичанин Пол Герни, глава компании BecomingX, чья цель - вдохновлять людей раскрывать свой потенциал. Он отмечает, что идея сначала показалась безумной, но вскоре получила поддержку горнодобывающей отрасли. Помимо спортивного уникальности, мероприятие имело благотворительные цели: собрать средства для защиты животных и поддержки людей, затронутых деятельностью горнодобывающих компаний в Африке. Кроме того, забег должен был показать, как выглядит современное шахтное производство.

Марафон проходил по 3,8-километровому круговому маршруту, который участники преодолели 11 раз. Все спортсмены успешно дошли до финиша. Забег был санкционирован Шведской федерацией лёгкой атлетики и организован при участии компаний Boliden Zinkgruvan, BecomingX и ICMM (Международный совет по горному делу и металлам).

Рори Коулман признался, что, несмотря на участие в марафонах Сахары, на Северном полюсе и даже восхождение на Эверест, именно забег в Гарпенберге стал самым экстремальным испытанием в его жизни.