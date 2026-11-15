Физики измерили гравитацию между самыми маленькими объектами

Китайские физики измерили гравитационное притяжение между кремниевыми пластинками массой всего по 7,6 мг. На расстояниях меньше двух миллиметров результаты согласовались с законом всемирного тяготения Ньютона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа команды Университета Сунь Ятсена и их коллег опубликована в журнале Nature Communications.

Главная сложность подобных опытов - отделить чрезвычайно слабое притяжение малых объектов от вибраций, электрических сил и других помех. Для этого исследователи уменьшили классические крутильные весы, принцип которых использовал еще Генри Кавендиш.

На одном конце подвешенного рычага находилась тестовая кремниевая пластинка. Рядом вращалось колесо с 16 такими же пластинками. Поочередно проходя вблизи тестовой массы, они создавали повторяющееся гравитационное воздействие, которое проще выделить на фоне шума.

Установку поместили в вакуум, а тонкая покрытая золотом кремниевая мембрана уменьшала электростатические помехи. Система обратной связи удерживала весы почти неподвижными и позволяла оценивать момент силы, необходимый для компенсации притяжения.

Измерения провели при расстояниях от 0,654 до 1,554 мм. Расчетная сила при ближайшем положении составляла около 471 аттоньютона - 4,71 × 10⁻¹⁶ ньютона. Полученная оценка гравитационной постоянной согласовалась с принятой величиной; ее относительная неопределенность составила около 5,3%.

Эксперимент расширяет возможности измерения тяготения между очень легкими объектами. Однако квантовые свойства гравитации в нем не наблюдали: исследованные массы и их движение пока описываются классической физикой.