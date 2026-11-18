Лекарства и изменения образа жизни могут сдвигать показатели "биологического возраста", но результат зависит от того, каким инструментом его измеряют. Команда Йельского университета сравнила реакцию разных эпигенетических часов на медицинские и поведенческие вмешательства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в Nature Medicine.

Эпигенетические часы оценивают возрастные изменения по химическим меткам на ДНК. Эти метки влияют на работу генов, не меняя последовательность самой ДНК. Разные версии часов обучены предсказывать календарный возраст, риск смерти или скорость возрастных изменений.

Исследователи собрали базу TranslAGE, объединившую 51 исследование с повторными измерениями. Для данных каждого проекта они единообразно рассчитали 16 эпигенетических часов и еще 94 показателя, связанных с метилированием ДНК.

Часы, ориентированные на смертность и темп старения, оказались наиболее чувствительными к вмешательствам. Заметные изменения показателей наблюдали при некоторых лекарственных подходах и сочетаниях питания с физической активностью. Реакция зависела также от длительности исследования и состояния здоровья участников.

В числе изученных лекарств были метформин, семаглутид и средства, блокирующие воспалительный белок TNF. Авторы предлагают использовать сравнение для выбора маркеров в будущих испытаниях. Главная нерешенная задача - установить, какие изменения действительно отражают улучшение долгосрочного здоровья, а не только движение лабораторного показателя.