Остолбеневший кот рухнул с ноутбуком и насмешил пользователей сети - ВИДЕО

Пользователь Twitter по имени Брэндон Салинас (Brandon Salinas) повеселил пользователей сети роликом, на котором его кот прислонился к крышке ноутбука, перевернул его и упал. Видео появилось на странице мужчины в соцсети, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Короткая запись начинается с момента, когда животное решило пройтись по клавиатуре лэптопа. Как только кот встал четырьмя лапами на девайс, он неожиданно остолбенел и повалился на бок. Вместе с ним на пол полетел и ноутбук. Все действие происходило под веселую музыку Гленна Миллера на фоне, что добавило еще больше комичности нелепой ситуации.

За несколько дней ролик набрал почти пять миллионов просмотров: им поделились 140 тысяч человек, а еще 380 тысяч пользователей поставили лайки. В комментариях посмеялись над котом-неудачником. "Не могу закончить пересматривать это", - писали многие зрители, а затем нарезали из видео гифки.

Некоторые поинтересовались, пришлось ли Салиносу чинить ноутбук. Как рассказал автор ролика, ни кот, ни девайс не пострадали.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Нажмите на видео для просмотра:

