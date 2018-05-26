Жуткое ДТП в Уганде, погибли около 20 человек

Жертвами столкновения пассажирского автобуса с трактором и пивной автоцистерной на западе Уганды стали не менее 19 человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По информации агентства, ДТП произошло в районе Кирьяндонго в ночь на субботу. В числе погибших три ребенка и 16 взрослых. Сообщается также, что несколько человек получили ранения, их число не указано.

По словам представителя местной полиции, в настоящий момент на месте происшествия работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

Как поясняет агентство, Уганда входит в список стран с наибольшим числом смертельных ДТП в мире. Ежегодно в этой стране происходит не менее 20 тысяч дорожных происшествий, в результате которых гибнет более двух тысяч человек.