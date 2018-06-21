В небе над Воронежем пронесся метеорит - ВИДЕО
21 июня 2018 13:20 167
Утром 21 июня многие жители Воронежа, а также Орловской и Липецкой областей стали рассказывать о том, что видели падение метеорита, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Необычное природное явление снял на видео житель Воронежа. Как утверждает автор ролика, ему удалось запечатлеть падение метеорита.
На кадрах, размещенных в социальной сети "ВКонтакте", в утреннем небе отчетливо виден неровный след из клубов дыма. Видео было опубликовано 21 июня в 04:26.
Отметим, что о падении метеорита сегодня утром начали массово сообщать не только воронежцы, но и жители Орловской и Липецкой областей.
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