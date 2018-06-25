Над Россией взорвался метеорит - ВИДЕО

Метеорит можно было наблюдать на всей территории центральной России, сообщает EarthSky. Быстрый метеорит вошел в атмосферу, где взорвался и разлетелся на осколки, некоторый из них могли достигнуть Земли. По данным НАСА, зафиксировавшим падение, взрыв был эквивалентен 2,8 килотонн (для сравнения, взрыв Челябинского метеорита измеряется от 300 до 500 килотонн). По предварительным оценкам астероид был около 4 метров в диаметре, в 5 раз меньше челябинского, передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru.

Большая часть метеоритов падает в море, Россия считается вторым местом по количеству приземляющихся небесных тел из-за протяженной территории.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

