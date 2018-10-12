В Уганде число жертв схода оползней достигло 40 человек

Число жертв схода оползней на востоке Уганды достигло 40. Об этом сообщил глава округа Будуда Уилсон Уатира местному изданию New Vision, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Жители округа Будуда в Восточной области сообщили, что оползни были вызваны начавшимися утром в четверг ливнями. Число жертв стихии может значительно вырасти, поскольку, по неподтвержденным данным, в труднодоступных районах области сотни людей пропали без вести.

Президент страны Йовери Мусевени заявил, что в пострадавший регион направлены команды спасателей.

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