В Уганде число жертв схода оползней достигло 40 человек
12 октября 2018 10:09 143
Число жертв схода оползней на востоке Уганды достигло 40. Об этом сообщил глава округа Будуда Уилсон Уатира местному изданию New Vision, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Жители округа Будуда в Восточной области сообщили, что оползни были вызваны начавшимися утром в четверг ливнями. Число жертв стихии может значительно вырасти, поскольку, по неподтвержденным данным, в труднодоступных районах области сотни людей пропали без вести.
Президент страны Йовери Мусевени заявил, что в пострадавший регион направлены команды спасателей.
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