В Уганде число жертв схода оползней достигло 40 человек

12 октября 2018 10:09

Число жертв схода оползней на востоке Уганды достигло 40. Об этом сообщил глава округа Будуда Уилсон Уатира местному изданию New Vision, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Жители округа Будуда в Восточной области сообщили, что оползни были вызваны начавшимися утром в четверг ливнями. Число жертв стихии может значительно вырасти, поскольку, по неподтвержденным данным, в труднодоступных районах области сотни людей пропали без вести.

Президент страны Йовери Мусевени заявил, что в пострадавший регион направлены команды спасателей.

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