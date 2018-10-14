Ураган "Майкл" повредил истребители F-22

Неопределенное количество самолетов ВВС США на базе "Тиндалл" в штате Флорида, в том числе дорогостоящие стелс-истребители F-22 Raptor, вероятно получили повреждения в результате урагана "Майкл", об этом сообщает американский портал Air Force Times со ссылкой на заявления представителей ведомства и фотографии из соцсетей. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщила пресс-секретарь ВВС Энн Стефанек, из-за технического обслуживания или по соображениям безопасности часть самолетов осталась во время урагана в ангарах базы, которые впоследствии были повреждены.

"Мы ожидаем, что самолеты, стоявшие внутри, также могли быть повреждены, но мы не сможем оценить масштаб, пока наш персонал не сможет безопасно войти в эти ангары и сделать заключение", - сказала Стефанек.

При этом, как отмечает портал, в ВВС не смогли указать, сколько самолетов и каких именно моделей были оставлены на базе.

Согласно информации на форуме Военно-воздушных сил на Facebook, четыре F-22 из состава 43-й истребительной эскадрильи не смогли вылететь с базы перед штормом, и, вероятно, получили повреждения. Три истребителя находились в сильно пострадавшем ангаре, еще один стоял в отдельном помещении и, судя по фотографиям, опубликованным в Сети, получил небольшие повреждения, отмечает Air Force Times.

На одном из снимков запечатлен F-22, стоящий в ангаре с разрушенной крышей, кроме того, серьезно поврежден как минимум один самолет-мишень QF-16. При этом один из источников портала заявил, что повреждения могли получить порядка десяти F-22. В свою очередь редактор портала The War Zone Тайлер Роговэй сообщал со ссылкой на два неназванных источника, что на базе перед штормом оставалось 17 истребителей этой модели.

​Ранее представители авиабазы "Тиндалл" заявили, что ураган "Майкл" нанес серьезный ущерб базе, при этом стихия повредила каждое строение на территории, а пристань была полностью разрушена.

F-22 Raptor - многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компаниями Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics для борьбы с авиацией противника, прикрытия войск и тыловых объектов от ударов с воздуха, противодействия воздушной разведке противника днём и ночью, в простых и сложных метеоусловиях.

F-22 является первым состоящим на вооружении истребителем пятого поколения. Всего в период с 1997 по 2011 год было построено 187 серийных единиц, однако их дальнейшее производство в американском правительстве сочли нерентабельным - машина получилась слишком дорогой (стоимость серийной единицы составляла 146 миллионов долларов).