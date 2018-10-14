Ураган "Майкл" повредил истребители F-22
Неопределенное количество самолетов ВВС США на базе "Тиндалл" в штате Флорида, в том числе дорогостоящие стелс-истребители F-22 Raptor, вероятно получили повреждения в результате урагана "Майкл", об этом сообщает американский портал Air Force Times со ссылкой на заявления представителей ведомства и фотографии из соцсетей. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщила пресс-секретарь ВВС Энн Стефанек, из-за технического обслуживания или по соображениям безопасности часть самолетов осталась во время урагана в ангарах базы, которые впоследствии были повреждены.
"Мы ожидаем, что самолеты, стоявшие внутри, также могли быть повреждены, но мы не сможем оценить масштаб, пока наш персонал не сможет безопасно войти в эти ангары и сделать заключение", - сказала Стефанек.
При этом, как отмечает портал, в ВВС не смогли указать, сколько самолетов и каких именно моделей были оставлены на базе.
Согласно информации на форуме Военно-воздушных сил на Facebook, четыре F-22 из состава 43-й истребительной эскадрильи не смогли вылететь с базы перед штормом, и, вероятно, получили повреждения. Три истребителя находились в сильно пострадавшем ангаре, еще один стоял в отдельном помещении и, судя по фотографиям, опубликованным в Сети, получил небольшие повреждения, отмечает Air Force Times.
На одном из снимков запечатлен F-22, стоящий в ангаре с разрушенной крышей, кроме того, серьезно поврежден как минимум один самолет-мишень QF-16. При этом один из источников портала заявил, что повреждения могли получить порядка десяти F-22. В свою очередь редактор портала The War Zone Тайлер Роговэй сообщал со ссылкой на два неназванных источника, что на базе перед штормом оставалось 17 истребителей этой модели.
Ранее представители авиабазы "Тиндалл" заявили, что ураган "Майкл" нанес серьезный ущерб базе, при этом стихия повредила каждое строение на территории, а пристань была полностью разрушена.
F-22 Raptor - многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компаниями Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics для борьбы с авиацией противника, прикрытия войск и тыловых объектов от ударов с воздуха, противодействия воздушной разведке противника днём и ночью, в простых и сложных метеоусловиях.
F-22 является первым состоящим на вооружении истребителем пятого поколения. Всего в период с 1997 по 2011 год было построено 187 серийных единиц, однако их дальнейшее производство в американском правительстве сочли нерентабельным - машина получилась слишком дорогой (стоимость серийной единицы составляла 146 миллионов долларов).