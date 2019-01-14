Страшные кадры изнутри Boeing 707, разбившегося под Тегераном - ВИДЕО - ФОТО

В Сети появились новые кадры с места авиакатастрофы под Тегераном. Как сообщалось ранее, грузовой Boeing 707, на борту которого находилось 16 человек, выехал за пределы посадочной полосы, после чего въехал в ограничительную стену и загорелся, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Самолет принадлежал армии Ирана, он перевозил 30 тонн мяса. Он летел из Бишкека в Иран. По некоторым данным, один человек выжил при крушении. Также сообщалось, что на месте трагедии были найдены тела 7 человек. По предварительной версии, пилот самолета не справился с управлением.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

