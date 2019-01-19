Трюдо и Меркель обсудили ситуацию с задержанием канадцев в Китае и Brexit

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Ангела Меркель провели в пятницу телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с канадскими гражданами в Китае. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой главы канадского правительства.

"Премьер-министр и канцлер обсудили незаконное задержание двух канадских граждан и вынесение смертного приговора третьему гражданину Канады, - сказали в пресс- службе. - Премьер Трюдо поблагодарил канцлера Меркель за публичную поддержку [Канады] Германией и подчеркнул важность единства международного сообщества в деле защиты уважения дипломатического иммунитета, международных норм и независимости судебной системы".

Кроме того, лидеры обменялись мнением по поводу Brexit, обсудили торговые отношения двух стран и договорились о дальнейшем сотрудничестве на саммитах G7 и G20.

Ранее поддержку Оттаве в связи с задержанием ее граждан в КНР выразили Австралия, Аргентина, Великобритания, Новая Зеландия, Сингапур, США и Европейский союз.

В начале декабря между Оттавой и Пекином возникли дипломатические трения, связанные с задержанием в Ванкувере 1 декабря финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которую 11 декабря суд выпустил под залог. Позже власти КНР задержали двух канадских граждан, которых обвинили в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая.

На этой неделе стало известно, что гражданин Канады Ллойд Шелленберг был приговорен в Китае к смертной казни за наркоторговлю. Согласно первоначальному решению суда, вынесенному в прошлом месяце, его осудили на 15 лет лишения свободы. Повторное слушание было проведено после появления новых улик, отягощающих вину Шелленберга. Оттава уже обратилась к Пекину с просьбой о смягчении приговора.

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