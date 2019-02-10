Мохамед Салах кардинально сменил имидж

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сбрил бороду. Он разместил свое фото без бороды в социальной сети Instagram. В комментариях многие пользователи написали, что им не понравилась такая перемена имиджа. "Кто ты?", "О, нет!", "Никогда больше не делай этого", - пишут фанаты. "Ты что, проиграл пари или что-то в этом роде? Выглядит неплохо", "Новы стиль, новый МоСалах, мне нравится", - комментируют другие, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

26-летний Мохамед Салах в текущем сезоне провел 33 матча за "Ливерпуль" и забил 19 мячей при восьми голевых передачах. Египтянин - один из самых дорогих футболистов в мире, его трансферная стоимость по оценке transfermarkt составляет 150 миллионов евро.

Напомним, что в прошлом году футболисты начали показывать свой пресс в соцсетях. Сделал это и Мохамед Салах. Футболист опубликовал фотографию из тренажерного зала, где видны его прорисованные "кубики". Известно, египтянин проповедует здоровый образ жизни и старается следовать рекомендациям врачей и диетологов.