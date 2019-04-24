Ужасное ДТП в России, есть пострадавшие - ВИДЕО
24 апреля 2019 12:02 351
В Тюменской области в поселке городского типа Боровский по улице Тюменская при столкновении рейсового автобуса и грузовика пострадали шесть человек, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv
По информации РЕН ТВ, среди пострадавших есть один ребенок.
На месте работают экстренные службы.
Пострадавшие доставлены в больницу.
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