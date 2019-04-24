В Тюменской области в поселке городского типа Боровский по улице Тюменская при столкновении рейсового автобуса и грузовика пострадали шесть человек, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv

По информации РЕН ТВ, среди пострадавших есть один ребенок.

На месте работают экстренные службы.

Пострадавшие доставлены в больницу.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

