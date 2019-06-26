Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в среду на территории Панамы, недалеко от границы с Коста-Рикой. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 05.23 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 4 километрах к северо-востоку от населенного пункта Эсперанса, который находится на севере страны, рядом с границей с Коста-Рикой. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила желтый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий небольшую вероятность жертв и экономического ущерба.

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