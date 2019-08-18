Полиция разместила близ зоны протестных акций на острове Гонконг две новые машины с водяными пушками. Они дислоцированы на закрытой стоянке в "секретном месте". Об этом сообщил источник в правоохранительных органах газете South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Грузовики могут быть задействованы для разгона толпы в случае, если митинг выйдет из-под контроля и начнет сопровождаться радикальными акциями и насилием.

Три модифицированных грузовика Mercedes-Benz были приобретены в мае прошлого года по спецзаказу за $2 млн. Они лишь совсем недавно прошли дорожные тесты и пока ни разу не использовались в деле. Каждая из машин весом в 24 тонны оснащена 15 мощными водяными пушками. Они могут разбрызгивать, кроме всего прочего, несмываемую краску для идентификации участников беспорядков. По информации газеты, на дежурстве в Гонконге находятся две из трех приобретенных спецмашин.

В настоящее время десятки тысяч демонстрантов продолжают массовые акции протеста. Они разделились на две группы: многие участники остались на разрешенную властями манифестацию в парке Виктория, в то время как другая часть проводит марш по центральным улицам вопреки запретам полиции. Организаторы митинга из продемократического движения "Гражданский фронт за права человека" обещали провести его мирно. Они рассчитывали собрать не менее 300 тыс. человек, однако уже становится ясно, что эта цифра окажется значительно больше.

По свидетельству корреспондента ТАСС, в отличие от многих предыдущих акций, участники нынешней не носят защитных касок и очков. В субботу в нескольких районах города также имели место демонстрации, но они прошли без столкновений с силами правопорядка.

В начале июня в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.

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