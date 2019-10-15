Семиэтажное жилое здание обрушилось во вторник утром в бразильской Форталезе на северо-востоке страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала Globo, по меньшей мере один человек погиб при обрушении. Еще двое получили травмы. Местные спасательные службы сообщили, что всего под завалами могут находиться от 10 до 15 человек.

Как уточняет портал G1, здание было расположено в фешенебельном районе города, информации о том, что оно было возведено незаконно, нет. Несколько человек, находившихся рядом со зданием в момент инцидента были вынуждены обратиться за помощью к медикам. На место прибыли бригады спасателей.

Проводится эвакуация жителей соседних домов. В районе нарушено электро- и газоснабжение.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!