https://news.day.az/world/1167374.html Консерваторы покинули парламент Британии после принятия поправки по Brexit
Члены Консервативной партии Великобритании массово покинули палату общин парламента после того, как депутаты поддержали поправку, обязывающую премьер-министра Бориса Джонсона просить о переносе Brexit на более поздний срок.
Консерваторы покинули парламент Британии после принятия поправки по Brexit
Члены Консервативной партии Великобритании массово покинули палату общин парламента после того, как депутаты поддержали поправку, обязывающую премьер-министра Бориса Джонсона просить о переносе Brexit на более поздний срок.
Представители Консервативной партии, занимающие места по правую руку от спикера парламента, практически в полном составе разочарованно покинули палату после оглашения результатов голосования, передает РИА Новости.
"Я не могу удерживать парламентариев в зале. Я понимаю их разочарование, но я не могу держать их тут в заложниках" - прокомментировал "массовый исход" депутатов спикер Джон Беркоу.
Согласно принятой поправке Оливера Летвина, Джонсон вне зависимости от итогов сегодняшнего голосования по новому варианту соглашения с ЕС, должен будет до 23.00 попросить об отсрочке Brexit.
Однако Джонсон после оглашения итогов голосования заявил, что не собирается вести переговоры с ЕС о дальнейшей отсрочке Brexit. На это лидер фракции шотландских националистов Иан Блэкфорд пригрозил премьеру, что если тот не попросит отсрочки Brexit, то его ждет суд.
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