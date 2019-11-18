Совет ЕС утвердил решение о подписании с Беларусью соглашения об упрощении визового режима, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Подписание от имени ЕС соглашения об упрощении выдачи виз между Европейским союзом и Беларусью разрешат, как только завершат подготовку текста. Текст соглашения обнародуют совместно с официальным решением о его заключении", - отмечено в официальном журнале ЕС.



Президент Александр Лукашенко в сентябре принял решение о подписании с ЕС соглашения об упрощенном порядке выдачи виз и реадмиссии.

