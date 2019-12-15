Американская ракета Precision Strike Missile (PrSM) сможет преодолеть российскую систему противовоздушной обороны (ПВО), заявил генерал Джон Рафферти. Об этом сообщает Breaking Defense, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На европейском театре военных действий новая ракета дальностью более 500 км будет нацелена на преодоление российской противовоздушной обороны, представленной зенитными ракетными системами С-400, отметил Рафферти.

Использование PrSM стало возможно после отказа Соединенных штатов от Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД).