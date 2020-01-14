Трамп планирует направить миллиарды долларов на ограждение на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп намерен в этом году направить дополнительные $7,2 млрд на сооружение ограждения на границе с Мексикой. Об этом сообщает в понедельник вечером газета The Washington Post со ссылкой на полученные ею данные внутреннего планирования американской администрации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает издание, средства будут направлены на возведение 885 миль (более 1400 км) заграждений к весне 2022 года. К концу этого года, в частности, планируется установить участок в штате Аризона стоимостью около $400 млн.

Протяженность американо-мексиканской границы составляет 3,14 тыс. км. На данный момент завершено строительство 122 км ограждения, которое на большей части участков выполнено в виде забитых в землю столбов из стали и железобетона.