Береговая охрана Турции задержала более 1470 нелегалов

Турецкая береговая охрана за последнюю неделю задержала 1471 нелегального мигранта.

Об этом говорится в отчете Командования береговой охраны страны, опубликованном на официальной странице в Твиттер, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

В публикации отмечается, что в 41 происшествии за последнюю неделю задержаны 1471 нелегальный мигрант и контрабандист мигрантами, а также обнаружены 12 тел нелегалов.

За последние 3,5 года в Турции были задержаны 796 тысяч нелегальных мигрантов из разных стран. Также за указанный период были задержаны 18,7 тысячи организаторов нелегальной миграции в Европу. Нелегалы за плату от 500 до семи тысяч евро переправлялись из Турции в европейские страны.