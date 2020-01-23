Турция выступила за вступление Грузии в НАТО

Турция полностью поддерживает вступление Грузии в НАТО, в то время как Германия и Франция обходят эту тему, чтобы не обострять отношения с Россией, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Турция всегда поддерживала тему вступления Грузии в НАТО, тогда как Германия и Франция не решаются на этот шаг, опасаясь недовольства России", сказал Чавушоглу в интервью газете Bild.

В апреле 2019 года страны НАТО согласовали в Вашингтоне меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море. В частности, предусматриваются учения, обмен информацией и заходы в порты акватории. Меры также направлены на повышение осведомленности НАТО о ситуации в Черном море.