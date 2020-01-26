https://news.day.az/world/1197299.html США предупредили Британию об угрозе ее нацбезопасности

США предупредили Британию об угрозе ее нацбезопасности

В мире, 26 января 2020 18:46 496

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре 24 января с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном предупредил его об опасности, связанной с участием китайской корпорации Huawei в строительстве сетей 5G на территории Великобритании. Трамп уверен, пишет газета "Санди таймс", что национальная безопасность Великобритании под угрозой, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Трамп предложил Джонсону создать американо-британский альянс, что совместно запустить пятое поколение мобильной связи, пишет ТАСС. Однако Лондон считает, что реализация этого плана  займет слишком много времени.

Ранее власти UK решили предоставить корпорации Huawei ограниченный доступ к национальной телекоммуникационной системе. Официально о своем решении британское правительство объявит 28 января.

Весной прошлого года по решению Трампа американский Минторг внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. С 17 мая 2019 года китайская компания работает в США по временным разрешениям, продлеваемым каждые 90 дней.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
#США #ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Из китайского города Ухань массово бегут жители - уже 5 миллионов 19:43, В мире 206
PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 26.01.2020 19:00, Политика 424
В Нигерии зафиксировали вспышку лихорадки Ласса 18:57, В мире 446
Принц Уильям получил новый титул от королевы Елизаветы II 18:53, В мире 685
США предупредили Британию об угрозе ее нацбезопасности 18:46, В мире 499
Эпидемиологи из Китая подтвердили данные об источнике коронавируса 18:40, В мире 630
В Азербайджане состоялась презентация концептуального рамочного документа по партнерству государственного и частного секторов - ФОТО 18:35, Экономика 529
В России оцепили поезд из Китая из-за подозрений на коронавирус 18:32, В мире 581
Число погибших из-за ливней в Бразилии достигло 47 18:25, В мире 591
Общественный совет при Агентстве по развитию МСБ Азербайджана обсудил вопросы пищевого бизнеса - ФОТО 18:23, Экономика 587
В парламенте Ирана заявили, что "черные ящики" украинского лайнера останутся в стране 18:17, В мире 637
В Ираке за два дня погибли более десяти демонстрантов 18:10, В мире 630
Стрельба в баре в Южной Каролине, есть погибшие 18:03, В мире 641
Германия возобновила обучение иракских военных 17:57, В мире 669
В Огузе начался крупный пожар в горах 17:44, Общество 798
В Физули созданы условия для развития бизнеса женщин из семей вынужденных переселенцев 17:35, Экономика 745
Глава Дагестана рассказал о планах по запуску скоростного поезда Махачкала-Баку 17:27, В мире 926
Число жертв землетрясения в Турции растет - ОБНОВЛЕНО 17:20, В мире 824
В Вене у стюардессы из Китая заподозрили коронавирус 17:13, В мире 835
Лидер иракских шиитов призвал к новой акции против США 17:07, В мире 845
Израильтянам впервые разрешили посещать Саудовскую Аравию 17:00, В мире 902
В жилом доме в Махачкале произошел взрыв газа, есть пострадавшие 16:53, В мире 834
Министр торговли США не исключил ответных мер на углеродный налог ЕС 16:43, В мире 914
Студенты, эвакуированные из зоны землетрясения в Турции, доставлены самолетом из Нахчывана в Баку - ОБНОВЛЕНО 16:34, Общество 1 078
В Китае считают, что коронавирус может приобрести новые характеристики 16:31, В мире 972
Ким Чен Ын впервые после казни дяди появился на публике со своей тетей 16:17, В мире 1 204
Папа Франциск молится за успех борьбы с коронавирусом 16:07, В мире 1 007
Мир на примере Азербайджана увидел, каких результатов можно достичь, если обеспечить стабильность и развитие страны - эксперты об итогах Давосского форума 16:00, Политика 1 090
В Париже отменили мероприятия в честь китайского Нового года 15:56, В мире 1 021
В Бакинском книжном центре состоялась презентации книг, приуроченная к 70-летию Михаила Гусмана - ФОТО 15:46, Культура 1 235
В Японии выявили четвертый случай заражения коронавирусом 15:35, В мире 1 172
В Индии прогремели четыре взрыва 15:27, В мире 1 196
В Турции шесть человек остаются под завалами после землетрясения 15:20, В мире 1 214
В Ираке не менее 30 человек пострадали в столкновениях с силовиками 15:10, В мире 1 217
Названы ранние симптомы смертельного вируса из Китая 15:02, В мире 1 588
Боевой экраноплан "Каспийский монстр" разместится в Дербенте - ФОТО 14:55, В мире 1 463
Беларусь получила первую партию норвежской нефти 14:48, В мире 1 345
В Азербайджане опровергли информацию о массовом отравлении угарным газом 14:41, Общество 1 466
Иран ведет переговоры с Азербайджаном о запуске электронного коридора 14:31, Экономика 1 526
Япония может вывезти граждан из зараженных коронавирусом зон в Китае 14:24, В мире 1 409
В Гонконге из-за угрозы пневмонии закрылись Disneyland и Ocean Park 14:14, В мире 1 433
Finnair разрешила экипажу использовать респираторы из-за коронавируса 14:03, В мире 1 600
В Великобритании официально представлена монета, посвященная Brexit - ФОТО 13:56, В мире 1 611
В Китае рассказали об инкубационном периоде нового коронавируса 13:49, В мире 1 739
В США зарегистрирован третий случай заболевания пневмонией нового типа 13:42, В мире 1 572
Индийское противоспутниковое оружие впервые показали на параде в Нью-Дели 13:35, В мире 1 645
В Китае заявили об усилении способности коронавируса к передаче 13:27, В мире 1 623
Прогноз погоды на первый день рабочей недели 13:10, Общество 10
Число жертв землетрясения в Турции возросло до 35 12:57, В мире 1 743
В Баку может быть проведен финал Лиги Чемпионов - ОФИЦИАЛЬНО 12:47, Спорт 2 444
В Китае запретили продажу диких животных из-за коронавируса 12:40, В мире 1 837
Эрдоган обвинил Асада и Хафтара в нарушении перемирия в Идлибе и Ливии 12:31, В мире 1 918
В Китае будут блокировать известную соцсеть за слухи о коронавирусе 12:24, В мире 1 959
В Японии приостановят работы на АЭС "Иката" после нештатной ситуации 12:14, В мире 1 884
Тяжелое ДТП в Исмаиллы, есть погибшие и пострадавшие - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 12:07, Общество 2 282
Эрдоган отправился с визитом в Алжир 11:56, В мире 1 969
Сильные ливни в Бразилии унесли жизни десятков людей 11:48, В мире 2 006
Названы все симптомы смертельного китайского вируса 11:41, В мире 2 334
Азербайджан - ключевой партнер РФ на Кавказе и Ближнем Востоке - Российские эксперты о динамике сотрудничества Баку и Москвы 11:30, Политика 2 422
Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. 11:14, В мире 2 075
В Tinder появится тревожная кнопка 11:06, Технологии 2 193
На Каспии произошло землетрясение 10:57, Общество 2 528
Ermənistanı guya Azərbaycandan artıq demokratik ölkə kimi göstərmək planlarına "Milli Şura" dəstək verir - Aydın Quliyev 10:49, Azərbaycanca 2 642
Президент Турции назвал число погибших и пострадавших в результате землетрясения 10:45, В мире 2 394
Третий - лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу 10:36, В мире 2 614
МИД Китая содействует эвакуации генконсульства США из Уханя 10:22, В мире 2 335
В Азербайджане будут штрафовать водителей автомобилей с иностранными номерами 10:14, Общество 3 220
Из зоны землетрясения в Турции эвакуировали десятки азербайджанцев - ОБНОВЛЕНО - ФОТО 10:07, Общество 2 888
Власти китайского города Сиань приостановят пассажирские перевозки 10:02, В мире 2 468
В результате взрыва гранат на свадьбе в Афганистане ранены 20 человек 09:55, В мире 2 474
ВС Армении устроили очередную провокацию на линии фронта 09:47, Политика 2 502
Генсек ООН выразил соболезнования правительству Турции в связи с землетрясением 09:42, В мире 2 477
Трамп отверг возможность переговоров с Ираном при условии снятия санкций 09:36, В мире 2 543
Израильские медики предложили помощь Турции после землетрясения 09:29, В мире 2 588
Состояние Илона Маска увеличилось за неделю на $2,1 млрд 09:22, Технологии 2 601
Число погибших при землетрясении в Турции продолжает расти 09:16, В мире 2 686
Азербайджан значительно нарастил объем грузоперевозок - ЦИФРЫ 09:10, Экономика 2 869
В Китае ученые приступили к разработке вакцины от нового коронавируса 09:05, В мире 2 635
Адвокаты Трампа назвали импичмент «вмешательством в выборы» 08:55, В мире 2 688
США назвали оружие быстрой и смертельной войны 08:44, В мире 2 896
Британский футболист умер накануне матча 08:32, Спорт 2 945
Под завалами здания найдена 2-летняя девочка - чудесное спасение в Турции 08:20, В мире 2 894
В Турции 15 тысяч человек получили временное жилье после землетрясения 08:11, В мире 2 900
Демократы сами считают импичмент обманом - заявление Трампа 07:58, В мире 2 923
В Индии покажут новые образцы вооружений 07:45, В мире 2 998
В Товузе произошел пожар в трехкомнатной квартире – ФОТО 07:32, Общество 3 097
Юристы Трампа сказали, как будут выстраивать его защиту 07:19, В мире 3 054
23 человека погибли, 5,5 тысячи остались без крова - удар стихии в Бразилии 07:07, В мире 3 332
В Москве госпитализировали восьмерых граждан из Китая с высокой температурой 06:05, В мире 3 403
В Перу пройдут досрочные выборы в парламент 04:28, В мире 3 746
Новый тип коронавируса диагностировали у трех врачей в Пекине 03:01, В мире 4 319
Азербайджанских студентов эвакуируют из зоны землетрясения в Турции 01:19, Политика 4 526
В Бакинском книжном центре состоялась церемония презентации книги «Формула жизни. Книга о папе и маме» - ФОТО 00:14, Культура 4 971
В Тегеране экстренно сел пассажирский самолет 00:06, В мире 5 094
Глава Евросовета созвал экстренный саммит 25 января 23:38, В мире 5 112
Нетаньяху назвал "великой миссией" свою поездку в США 25 января 23:02, В мире 5 139
Boeing 777X начал первый испытательный полет 25 января 22:40, В мире 5 283
Ректор Московского государственного института международных отношений выступил с лекцией в Университете АДА 25 января 22:23, Политика 5 277
"Это удивительная страна с восхитительными, гостеприимными жителями" - Канадская писательница делится впечатлениями от путешествия в Азербайджан 25 января 22:00, Туризм 6 680
Возросло число жертв землетрясения в Турции 25 января 21:51, В мире 5 446
Еще два землетрясения в Турции 25 января 21:29, В мире 8 538
Инвестиции в нефтегазовый сектор Азербайджана достигли 5,5 млрд - ОТЧЕТ 25 января 21:24, Экономика 5 368
Пашинян поддержал возвращение оккупированных территорий Азербайджана - громкое заявление 25 января 21:00, Политика 15 388
Защита Трампа начала представлять в Сенате аргументы в рамках процедуры импичмента 25 января 20:39, В мире 5 550
В работе Facebook в Азербайджане произошел сбой 25 января 20:23, Технологии 5 606
NASA предупреждает: к Земле приближается потенциально опасный астероид 25 января 20:01, В мире 5 920
43 человека спасены из-под завалов после землетрясения в Турции 25 января 19:58, В мире 5 696
Пашиняну пригрозили судебным иском 25 января 19:54, Политика 6 491
Двухлетний ребенок стал самым маленьким пациентом с пневмонией нового типа в Китае 25 января 19:49, В мире 5 629
Заповеднику «Юхары Баш» дан статус национального - постановление Кабмина 25 января 19:43, Общество 6 071
В Иране выдвинули новую версию гибели украинского лайнера 25 января 19:39, В мире 5 967
В Китае возросло число заболевших новым типом коронавируса 25 января 19:29, В мире 5 681
В Турции после землетрясения из-под завалов извлекли еще двух человек 25 января 19:05, В мире 5 811
В Ираке на акциях протеста погибли четыре человека 25 января 18:55, В мире 5 724
Эрдоган обещал поддержку пострадавшим от землетрясения 25 января 18:50, В мире 5 712
В Польше ввели дополнительные меры безопасности из-за коронавируса 25 января 18:45, В мире 5 711
Али Ахмедов: Азербайджан теперь не только участник влиятельнейшей в мире организации по экономическим дискуссиям, но и один из ее организаторов 25 января 18:38, Политика 5 682
Во Франции при пожаре в зоопарке погибли около 60 животных 25 января 18:30, В мире 5 808
Самолет «Белавиа» развернули на пути в Мюнхен и высадили шестерых пассажиров 25 января 18:20, В мире 6 203
В Европе раскрыли польскую банду с военной подготовкой и элитными авто 25 января 18:12, В мире 6 044
Туристические компании Китая прекратили организацию групповых туров 25 января 18:05, Туризм 5 938
Названы основные сферы деятельности населения Азербайджана 25 января 17:59, Экономика 6 121
В Пакистане изолировали первого человека с подозрением на коронавирус 25 января 17:52, В мире 5 955
Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении прав человека из-за допросов иранцев на границе 25 января 17:46, В мире 5 980
Индийские пожарные спасли 12 человек после обрушения здания в Дели 25 января 17:40, В мире 6 020
В Словакии из музея пропали монеты стоимостью миллион евро 25 января 17:34, В мире 5 992
В Центре мугама отметят 90-летие Алибабы Мамедова 25 января 17:33, Культура 6 095
США планируют эвакуировать своих граждан из Уханя 25 января 17:27, В мире 6 072
Иран предложил помощь Турции после землетрясения с десятками жертв 25 января 17:21, В мире 6 102
Власти Пекина запретили междугородние автобусы из-за коронавируса 25 января 17:15, В мире 6 111
Эрдоган прибыл в зону землетрясения на востоке Турции 25 января 17:08, В мире 6 183
"Союзмультфильм" намерен транслировать азербайджанские мультфильмы из "золотой коллекции" 25 января 17:00, Культура 6 331
Аэропорт в Тегеране усилил меры безопасности из-за коронавируса 25 января 16:53, В мире 6 105
Азербайджанский ансамбль танца выступил на телешоу в Китае, вошедшем в Книгу рекордов Гиннесса - ФОТО 25 января 16:45, Культура 6 247
По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание - ФОТО 25 января 16:37, Политика 8 782
Президент Ильхам Алиев поздравил генерал-губернатора Австралии 25 января 16:34, Политика 6 209
Азербайджанская делегация примет участие в зимней сессии ПАСЕ 25 января 16:27, Политика 6 212
Си Цзиньпин провел совещание по борьбе с коронавирусом 25 января 16:21, В мире 6 329
Врач рассказал, что делать при обнаружении симптомов коронавируса 25 января 16:10, В мире 7 213
В Баку призвали акцентировать внимание ЮНЕСКО на проблеме арменизации исторического наследия Азербайджана 25 января 15:58, Политика 6 323
Азербайджан в этом году может провести 20 крупномасштабных деловых мероприятий 25 января 15:55, Экономика 6 502
Азербайджан и Россия могут реализовать совместные проекты в области высоких технологий - российский эксперт 25 января 15:50, Экономика 6 414
Американские военные усилят контроль за иностранцами 25 января 15:42, В мире 6 522
В Багдаде открыли огонь по протестующим 25 января 15:31, В мире 6 487
Президент Ильхам Алиев распорядился эвакуировать азербайджанских студентов из зоны бедствия в Турции 25 января 15:21, Политика 21 716
"Мы бесконечно благодарны Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за то, что она создала такие замечательные условия для наших детей" – репортаж из специальной образовательной школы номер 11 - ФОТО - ВИДЕО 25 января 15:20, Политика 21 465
Пентагон заключил контракт на разработку средств перехвата ракет 25 января 14:59, В мире 6 650
В Китае предложили испытать против коронавируса народные средства 25 января 14:51, В мире 6 866
В Афганистане ракета попала в военный вертолет, есть раненые 25 января 14:43, В мире 6 674
В Турции после землетрясения из-под завалов извлекли 39 человек 25 января 14:35, В мире 6 814
Ещё новости