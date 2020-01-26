США предупредили Британию об угрозе ее нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре 24 января с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном предупредил его об опасности, связанной с участием китайской корпорации Huawei в строительстве сетей 5G на территории Великобритании. Трамп уверен, пишет газета "Санди таймс", что национальная безопасность Великобритании под угрозой, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Трамп предложил Джонсону создать американо-британский альянс, что совместно запустить пятое поколение мобильной связи, пишет ТАСС. Однако Лондон считает, что реализация этого плана займет слишком много времени.

Ранее власти UK решили предоставить корпорации Huawei ограниченный доступ к национальной телекоммуникационной системе. Официально о своем решении британское правительство объявит 28 января.

Весной прошлого года по решению Трампа американский Минторг внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. С 17 мая 2019 года китайская компания работает в США по временным разрешениям, продлеваемым каждые 90 дней.