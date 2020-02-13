Президент США Дональд Трамп призвал сенат не принимать резолюцию против войны с Ираном, отметив, что сейчас "не время проявлять слабость", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее палата представителей США, где большинство у демократов, проголосовала за ограничение полномочий президента на ведение боевых действий с Ираном. Принятый документ (так называемая "одновременная резолюция") не имеет силы закона и в случае сенатом не будет направлен на подпись президенту. Голосование в сенате ожидается в четверг.

"Для обеспечения безопасности нашей страны очень важно, чтобы сенат США не принимал резолюцию по военным полномочиям в отношении Ирана. У нас все идет хорошо с Ираном и сейчас не время проявлять слабость", - написал Трамп у себя в Twitter.