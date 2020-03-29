В Испании за сутки умерли более 800 человек после заражения коронавирусом
Число жертв коронавируса нового типа увеличилось более чем на 800 человек за минувшие сутки, сообщает министерство здравоохранения Испании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Общее количество жертв коронавируса в Испании составило 6 528 человек, из них 838 человек скончались за сутки. При этом за день подтверждено 6 549 новых случаев заражения, всего в Испании госпитализированы 43 397 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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