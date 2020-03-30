Власти Великобритании могут продлить ограничительные меры на 6 месяцев

Правительственные чиновники предупредили, что ограничительные меры в Великобритании, которые были введены для остановки вспышки коронавируса, могут быть продлены на 6 месяцев, поскольку США и другие европейские страны также объявили о продлении ограничений на общественную жизнь, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Выступая на ежедневной пресс-конференции в Великобритании, посвященной последним новостям о коронавирусе, заместитель главного врача страны заявил, что в некоторых случаях блокировка может длиться месяцами.

"Со временем, вероятно, в течение следующих шести месяцев, у нас будет трехнедельный обзор, - сказала Дженни Харрис. - Мы увидим, куда мы движемся".

"Мы должны держать эти ограничения под контролем, и тогда постепенно мы сможем скорректировать некоторые меры по социальному дистанцированию и постепенно привести ситуацию в норму. Поэтому я думаю, что три недели для обзора, два или три месяца, чтобы увидеть, действительно ли мы справляемся с этим. Но в идеале примерно три-шесть месяцев, и в этом много неуверенности, но потом мы посмотрим, в какой момент мы действительно сможем вернуться к нормальной жизни".

Харрис сказала, что если меры будут продлены, то это не означает, что Великобритания "будет в полной изоляции в течение шести месяцев", но добавила, что вполне вероятно, что меры могут быть продлены и после этого шестимесячного срока.

Великобритания вступает в свою вторую неделю национальной блокировки, в то время как другие европейские страны ввели более длительные ограничения на фоне роста числа погибших.

Италия и Испания являются наиболее пострадавшими странами; в Италии общее число подтвержденных случаев приближается к 100 тысяч (число погибших на воскресенье составило 10779 человек), в то время как в Испании насчитывается чуть более 80 тысяч подтвержденных случаев и 6803 случая смерти.

Число подтвержденных случаев заболевания в Великобритании выросло до 19784 в воскресенье, а число погибших по состоянию на субботу составило 1228 человек.