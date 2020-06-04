Главы 35 стран примут участие в онлайн-саммите по вакцинам

Главы 35 государств и правительств в четверг примут участие в третьем Глобальном саммите по вакцинам, который проведет Великобритания в режиме видеоконференции. Основная цель мероприятия - сбор средств на финансирование Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) на период с 2021 по 2025 год, однако к саммиту приковано особенно пристальное внимание в свете пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. в преддверии форума, в котором ожидается участие представителей 50 стран и организаций, главной его задачей станет мобилизация ресурсов, необходимых GAVI, чтобы обеспечить всеобщую доступность вакцины против COVID-19.

На саммите должны выступить генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, президенты Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе и Эфиопии Сахле-Ворк Зевде, спонсор GAVI Билл Гейтс.