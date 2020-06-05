Число зараженных коронавирусом в Грузии составило 805 человек

За последние сутки в Грузии выявлено 4 случая заражения коронавирусом (COVID-19).

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом.

Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 805. В настоящее время в Грузии 2 424 человека находятся на карантине, 304 человек - на стационарном лечении. Вылечились 650, скончались 13 человек.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Грузии был подтвержден 26 февраля.