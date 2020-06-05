https://news.day.az/world/1241534.html Число зараженных коронавирусом в Грузии составило 805 человек
Число зараженных коронавирусом в Грузии составило 805 человек
За последние сутки в Грузии выявлено 4 случая заражения коронавирусом (COVID-19).
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом.
Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 805. В настоящее время в Грузии 2 424 человека находятся на карантине, 304 человек - на стационарном лечении. Вылечились 650, скончались 13 человек.
Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Грузии был подтвержден 26 февраля.
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