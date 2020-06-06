https://news.day.az/world/1242052.html В Индии трап столкнулся с пассажирским лайнером - из-за сильного ветра
В Индии трап столкнулся с пассажирским лайнером - из-за сильного ветра
Утром в субботу, 6 июня, в международном аэропорту Мумбаи произошел инцидента с участием самолета Airbus A320 авиакомпании IndiGo, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Как сообщают местные СМИ, в городе разразился ураган, прошедшийся и по территории воздушной гавани.
Как выяснилось, один из трапов был закреплен недостаточно хорошо - сильный ветер сорвал его с места и он врезался в крыло воздушного судна, находившегося на стоянке.
Известно, что авиалайнер получил повреждения, однако специалистам только предстоит установить степень их серьезности.
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