В Дании полицейские избили болельщиков за несоблюдение дистанции

В Дании полицейские избили футбольных болельщиков дубинками за несоблюдение социальной дистанции. Видео с места происшествия опубликовали очевидцы в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На кадрах видно, как правоохранители уводят шумных фанатов со стадиона, применяя к ним физическую силу.

Инцидент произошел во время футбольного матча между командами "Ольборг" и "Сеннерьюск".