https://news.day.az/world/1249860.html В Дании полицейские избили болельщиков за несоблюдение дистанции - ВИДЕО
В Дании полицейские избили болельщиков за несоблюдение дистанции - ВИДЕО
В Дании полицейские избили футбольных болельщиков дубинками за несоблюдение социальной дистанции. Видео с места происшествия опубликовали очевидцы в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
На кадрах видно, как правоохранители уводят шумных фанатов со стадиона, применяя к ним физическую силу.
Инцидент произошел во время футбольного матча между командами "Ольборг" и "Сеннерьюск".
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