Япония расширит программу займов для развивающихся стран, пострадавших от коронавируса

Правительство Японии расширит программу срочных займов для развивающихся государств, пострадавших от пандемии нового коронавируса, до 2022 года. Об этом заявил в пятницу новый премьер-министр страны Ёсихидэ Суга, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На ближайшие два года мы вводим программу срочных займов для борьбы с [вызываемым коронавирусом заболеванием] COVID-19 объемом до 500 млрд иен, или $4,5 млрд", - сказал он. Суга напомнил, что Япония уже предоставила секторам здравоохранения развивающихся государств финансовую помощь на сумму свыше 170 млрд иен ($1,54 млрд).

Он подчеркнул, что вакцина и другие средства противодействия коронавирусу должны быть в равной степени доступны развивающимся странам. Глава кабинета министров вновь озвучил инициативу японской стороны, выступившей за создание центра по контролю за инфекционными заболеваниями на основе Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN). "Для преодоления кризиса, с которым столкнулось человечество, мы все обязаны руководствоваться единым принципом - никто не должен быть оставлен позади", - указал он.

Суга также напомнил, что в следующем году Токио примет летние Олимпийские игры, перенесенные из-за коронавируса. "Проведение Игр станет доказательством того, что человечество победило пандемию", - уверен он.